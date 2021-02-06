Главная » Новости

ФССП взыскала с россиян 14,5 млрд рублей автомобильных штрафов в 2020 году

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

В прошлом году россияне заплатили 14,5 млрд рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП. В прошлом году ежемесячно возбуждалось 200 тысяч исполнительных производств по взысканию штрафов, из которых около 75% удается взыскать.

В общей сложности в прошлом году приставы возбудили 24,8 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, а принудительно удалось взыскать 18,4 млн штрафов.

При поиске должников приставы используют камеры и аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Благодаря им можно разыскать автовладельца, который «забыл» уплатить штраф или несколько штрафов. Также приставы вместе с ГИБДД организовывают рейды по поиску автотранспортных должников.

Такие мероприятия позволили только в Москве найти 1,2 тыс. автомобилей должников.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика