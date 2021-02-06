ФССП взыскала с россиян 14,5 млрд рублей автомобильных штрафов в 2020 году

В прошлом году россияне заплатили 14,5 млрд рублей штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП. В прошлом году ежемесячно возбуждалось 200 тысяч исполнительных производств по взысканию штрафов, из которых около 75% удается взыскать.

В общей сложности в прошлом году приставы возбудили 24,8 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, а принудительно удалось взыскать 18,4 млн штрафов.

При поиске должников приставы используют камеры и аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Благодаря им можно разыскать автовладельца, который «забыл» уплатить штраф или несколько штрафов. Также приставы вместе с ГИБДД организовывают рейды по поиску автотранспортных должников.

Такие мероприятия позволили только в Москве найти 1,2 тыс. автомобилей должников.