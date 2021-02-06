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Genesis может представить внедорожник GV80 в варианте купе уже в 2021 году

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Производитель премиальных автомобилей Genesis намерен выпустить нового конкурента немецким Mercedes-Benz GLE Coupe, BMW X6 и Audi Q8.
По слухам, корейская компания сейчас готовит GV80 Coupe. Эта модель будет создана на базе GV80, и новый кроссовер стоит ожидать в 2021 году.

По данным авторитетного сетевого издания The Korean Car Blog, купеобразный кроссовер сейчас находится в разработке и летом его начнут испытывать на дорогах общего назначения.

Предположительно GV80 Coupe от GV80 будет отличаться только задней частью и пологой крышей. Моторы для купе будут такие же, как и для обычной версии премиального внедорожника.

Ожидается что в будущем GV80 и GV80 Coupe получат полностью электрические версии. Недавно Genesis зарегистрировала торговые марки G70e, G80e, G90e, GV70e, GV80e и GV90e, причем эти названия появились в категории электрокаров, гибридов и водородных автомобилей.

genesis Genesis GV80 Coupe
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