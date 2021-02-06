Kia Ceed для рынка России получит новый турбированный двигатель

Семейство Kia Ceed в России лишится мотора 1.4 T-GDi G4LD-5, который корейский автопроизводитель заменит на турбированный четырехцилиндровый G4LH-5 семейства Smartstream.

Для Kia Ceed обновили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), и в документе теперь значится новый турбированный ДВС мощностью 150 л.с. при 253 Нм крутящего момента.

Для российского рынка турбированный агрегат адаптирован под бензин АИ-92.

Kia в России официально не анонсировала появление нового силового агрегата, но G4LH-5 семейства Smartstream уже устанавливается на Ceed в Европе

Обновленный сертификат ОТТС начнет действовать с 12 февраля, поэтому до конца февраля стоит ожидать появление Ceed с новым мотором.