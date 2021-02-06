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Почти треть машин в кредит в 2020 году россияне приобрели по госпрограммам

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Программы льготного кредитования пользуются отличным спросом, а особенно популярными являются такие программы как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Как рассказал генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, почти треть машин в кредит в 2020 году россияне приобрели по госпрограммам.

В общей сложности в России в прошлом году было оформлено 640 тыс. автомобилей с использованием кредитных продуктов.

Из них треть это авто, оформленные по программам льготного кредитования. Среди последних 44% пришлось на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Отмечается, что в сравнении с 2019 годом количество оформленных автокредитов в целом стало меньше на 9%. То есть отрицательная динамика оказалась на уровне падения продаж на рынке.

Еще было добавлено, что в 2020 году покупки авто с использованием программы трейд-ин снизились на 36%, а их доля составила 31% с учетом корпоративных продаж.

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