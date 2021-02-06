Nissan представил новый среднеразмерный пикап Nissan Frontier

Nissan на американском рынке представила пикап Frontier, который не похож на Navara.

Пикапы Frontier и Navara всегда были одинаковыми автомобилями, только первый продавался исключительно в США, а второй можно было купить в Европе, Азии и Африке.

Обе модели разрабатывали на одной платформе, а еще у них было много общего и отличия только в направленности рынка.

Новый Frontier уже мало чем отличается от своего донора, который доступен на других рынках.

Рама и шасси нового Frontier была позаимствована у прошлой версии, а вот рулевое управление и внешность автомобиля была изменена.

Внешность пикапа стала более угловатой, к тому же появились гидравлические буферы, которые снижают вибронагруженность в салоне пикапа.

На рынке США новый пикап будет предлагаться в трех версиях — King Cab, Crew Cab и удлиненная версия Crew Cab.

Если у первых двух версий колесная база составляет 3200 мм, отличие между ними заключается только в кабине, то в удлинённом варианте колесная база вырастет до 3551 мм, а сама кабина будет полноценной двухрядной.



Новое поколение Nissan Frontier в салоне получило 7-дюймовый экран на панели приборов, восьмидюймовый экран мультимедиа и камеру кругового обзора.

Под капотом грузовика устанавливается V-образный 3,8-литровый мотор мощностью 314 л.с. В паре с ним работает восьмиступенчатый «автомат». Привод у пикапа только полный с жестким подключением передней оси.

В США японский пикап начнут предлагать только летом, цены и полные комплектации автомобиля озвучат ближе к старту продаж.