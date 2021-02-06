В Узбекистане запустят в производство кроссовер Chevrolet Tracker для россиян

В Узбекистане для российского рынка начнут собирать кроссовер Chevrolet Tracker. Сборку автомобиля наладят на заводе «УзАвтоМоторс», которое раньше называлось GM-Uzbekistan.

На заводе сейчас ведется модернизация производства для выпуска автомобилей Chevrolet на модульной платформе GEM.

На модернизацию конвейерной линии «УзАвтоМоторс» получил средства от швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse.

После полной модернизации на предприятии первым начнут собирать Chevrolet Tracker.

Этот кроссовер должен поставляться в Россию. В частности ранее сообщалось, что из Узбекистана к нам приедет недорогой «паркетник» стоимостью от 1,3 млн рублей.

Предположительно это и есть Chevrolet Tracker, который в Узбекистане уже продается, но пока его привозят из Китая.