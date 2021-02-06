Новый Мерседес S-класс – шикарное авто для ценителей роскоши и мощи

Если Вы планируете купить новенький автомобиль, но пока еще сомневаетесь, чему отдать предпочтение – обязательно оцените новый S-Класс от легендарного концерна Mercedes. Компания постоянно выпускает все более впечатляющие новинки, поэтому здесь Вы легко найдете себе массу интересных предложений на любой вкус. Автомобили Мерседес уже многие десятилетия пользуются особой популярностью во всем мире. Их предпочитают политики, бизнесмены высокого полета, звезды шоу-бизнеса, просто обеспеченные люди. Покупка нового Мерседеса – целое событие, которое гарантированно подарит человеку шикарное авто на все случи жизни.

S-класс, найти представителей которого, как и других классов, можно на сайте https://sales.mercedes-sheremetevo.ru/, предназначен для элитных покупателей. S – обозначает Sonderklasse, или же особый класс. Это линейка автомобилей для самых требовательных и обеспеченных покупателей, она вобрала в себя все лучшее, что есть среди разработок производителя.

Особенности новинок в S-классе

Чем отличаются рассматриваемые автомобили из S-класса, что их так мечтают купить многие люди? Вот ключевые достоинства такого выбора:

Роскошный внешний вид, который невозможно спутать ни с чем другим. Красивые обтекающие линии на кузове, роскошные фары, фирменная агрессивная решетка радиатора, большие диски, мощная выхлопная система – здесь каждый элемент проработан до мелочей;

В салоне автомобиля водитель и пассажиры будут чувствовать себя как в полноценном 5-звездочном отеле! Здесь все блистает роскошью и комфортом. Натуральная кожа в обивке сидений, красивая подсветка всех элементов, массаж прямо в сиденьях, передовая электроника и компьютерная начинка – все здесь позволяет получать от езды максимум удовольствия;

Шикарная мультимедийная система COMAND Online, 3D-навигация, способность реагировать на голосовые команды водителя, сенсорное управление дисплеем и элементами на рулевом колесе – все это делает водительский опыт в таком авто совершенно уникальным.

В S-классе все продумано до мелочей, поэтому покупая такую машину, Вы получаете просто максимально шикарное авто как для личных, так и корпоративных целей. Хоть его цена и достаточно высока, но тот комфорт, удобство вождения, скорость и мощь под капотом, которые получает водитель, не сравняться здесь ни с чем другим даже близко.