Диагностика автомобиля

В ходе диагностики автомобиля проводится всесторонняя проверка его функционала, включая поиск неполадок, вызвавших их причин и обеспечение длительного срока эксплуатации транспортного средства. В ходе выполнения этих работ по температуре, звуку, вибрированию и другим факторам определяется корректность функционирования всех узлов и механизмов авто.

Когда нужно проводить диагностику авто?

Полная проверка автомобиля должна проводиться не реже одного раза в год, а еще лучше – перед наступлением каждого летнего и зимнего сезонов. Помимо того, существуют ситуации, в которых автовладельцу крайне желательно выполнять диагностику транспортного средства:

при появлении «странностей» в поведении автомашины на дороге, выражающихся в возникновении сложностей с рулевым управлением, непонятных звуках или заносах;

после аварии даже в том случае, если каких-либо внешних дефектов не осталось – есть немалая вероятность того, что во время ДТП некоторые компоненты получили незаметные невооруженным глазом повреждения, способные в любой момент создать серьезные проблемы;

при покупке подержанного автомобиля для выявления проблем, которые утаил его прежний владелец.

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Как выполняется диагностика авто?

В ходе диагностики автомобиля может быть выполнена проверка почти всех его узлов и систем – от подвески до электрооборудования салона. Существуют два основных способа проведения таких работ – с применением специального оборудования и визуально. Спецоборудование используется при наличии необходимости произвести диагностику сложной системы с электроникой. Например, проверка системы зажигания осуществляется при помощи стробоскопа, стенда свечной группы и мотора-тестера.

Визуальная проверка обычно используется для диагностики ходовой части и силового агрегата. Тщательный осмотр этих систем позволяет сделать определенные выводы касательно текущих неполадок. При проверке топливной системы визуальное обследование в некоторых случаях является боле эффективным, чем применение специальных приборов.

Таким образом, диагностика авто позволяет своевременно выявить и устранить различные неисправности в его работе. Регулярная профилактика обходится гораздо дешевле, чем оплата ремонта и замена запасных частей после серьезной поломки.