Покупка SKODA KODIAQ SCOUT в Автомир Богемия

Просторный, мощный и стильный внедорожник SKODA KODIAQ SCOUT уже стал одним из лидеров продаж! Его выбирают люди разных возрастов для комфортной езды по городу, пикников на природе и длительных путешествий.
Какие особенности Шкода Кодиак оценили водители? И почему они называют его одним из лучших автомобилей чешского концерна?
Особенности SKODA KODIAQ
Эту модель презентовали в 2017-м году. Первая характеристика, которая всех удивила, – внушительные размеры: длина автомобиля – 4697 мм, ширина – 1882 мм, высота – 1681 мм.
Потребители оценили многочисленные преимущества SKODA KODIAQ:
- двери (сзади и спереди) открываются при минимальных усилиях;
- регулируемые сидения с электрическим приводом с мягкими сидениями и удобной спинкой, поэтому даже длительные поездки проходят комфортно;
- регулируемый объем багажного отделения: стандартный объем – 635 литров, а если сложить задние сидения, он увеличивается до 1968 литров;
- мощный двигатель объёмом 2 литра, который имеет в запасе от 150 до 180 лошадиных сил (в зависимости от типа силовой установки).
Шкода Кодиак подойдет для транспортировки мебели, крупных бытовых приборов. В нем удобно перевозить снаряжение для рыбалки, охоты и походов в горах.
Отличия комплектации SCOUT
Еще одна комплектация SKODA KODIAQ, которая востребована на российском рынке, – Шкода Кодиак Скаут. Этот внедорожник внешне почти не отличается от основной модели SKODA KODIAQ. У него высокий клиренс – 194 мм, массивный корпус. Главное внешнее отличие – бампер с декоративно-защитными элементами серебристого цвета и фирменным шильдиком SCOUT на переднем крыле.
Основные различия в комплектации автомобиля:
- днище SCOUT защищено металлическими вставками;
- у Скаут доработанная геометрическая проходимость: угол въезда и съезда 20,1 и 22,8 градуса, а у KODIAQ – 19 и 15,6.
SCOUT лучше преодолевает препятствия, включая бордюры и овраги. Если вы часто ездите туда, где нужны настоящие внедорожные качества, то по достоинству оцените эту модель.
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