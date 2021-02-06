Покупка SKODA KODIAQ SCOUT в Автомир Богемия

Просторный, мощный и стильный внедорожник SKODA KODIAQ SCOUT уже стал одним из лидеров продаж! Его выбирают люди разных возрастов для комфортной езды по городу, пикников на природе и длительных путешествий.

Какие особенности Шкода Кодиак оценили водители? И почему они называют его одним из лучших автомобилей чешского концерна?

Особенности SKODA KODIAQ

Эту модель презентовали в 2017-м году. Первая характеристика, которая всех удивила, – внушительные размеры: длина автомобиля – 4697 мм, ширина – 1882 мм, высота – 1681 мм.

Потребители оценили многочисленные преимущества SKODA KODIAQ:

двери (сзади и спереди) открываются при минимальных усилиях;

регулируемые сидения с электрическим приводом с мягкими сидениями и удобной спинкой, поэтому даже длительные поездки проходят комфортно;

регулируемый объем багажного отделения: стандартный объем – 635 литров, а если сложить задние сидения, он увеличивается до 1968 литров;

мощный двигатель объёмом 2 литра, который имеет в запасе от 150 до 180 лошадиных сил (в зависимости от типа силовой установки).

Шкода Кодиак подойдет для транспортировки мебели, крупных бытовых приборов. В нем удобно перевозить снаряжение для рыбалки, охоты и походов в горах.

Отличия комплектации SCOUT

Еще одна комплектация SKODA KODIAQ, которая востребована на российском рынке, – Шкода Кодиак Скаут. Этот внедорожник внешне почти не отличается от основной модели SKODA KODIAQ. У него высокий клиренс – 194 мм, массивный корпус. Главное внешнее отличие – бампер с декоративно-защитными элементами серебристого цвета и фирменным шильдиком SCOUT на переднем крыле.

Основные различия в комплектации автомобиля:

днище SCOUT защищено металлическими вставками;

у Скаут доработанная геометрическая проходимость: угол въезда и съезда 20,1 и 22,8 градуса, а у KODIAQ – 19 и 15,6.

SCOUT лучше преодолевает препятствия, включая бордюры и овраги. Если вы часто ездите туда, где нужны настоящие внедорожные качества, то по достоинству оцените эту модель.

Почему стоит купить автомобиль в Автомир Богемия

Автомир Богемия – официальный дилер марки SKODA.

Мы предлагаем:

большой выбор моделей – разного года выпуска и в разных комплектациях;

покупку автомобиля в кредит или в лизинг;

специальные цены и предложения для покупки транспортных средств от марки SKODA;

ремонт и постгарантийное сервисное обслуживание автомобилей;

покупку оригинальных деталей для автомобиля;

консультацию по выбору конкретной модели.

Выбирайте надежный и стильный автомобиль в салонах Автомир Богемия!