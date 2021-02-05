Аналитики в России рассказали о средневзвешенной стоимости новых автомобилей за прошлый год.

Как выяснили специалисты агентства «Автостат», средняя стоимость на автомобили в России увеличилась на 7% в 2020 году, когда составила 1,68 млн рублей.

При этом цена машин в массовом сегменте выросла на 4% до 1,33 млн рублей. Сильнее всего в прошлом году подорожали автомобили премиального сегмента.

Так, в указанный период модели такого сегмента продавались по цене 4,93 млн рублей в среднем, а этот показатель в сравнении с 2019 годом оказался на 13% больше.

В агентстве отметили, что расчет средневзвешенной стоимости вели исходя из стоимости машин, установленных дистрибьюторами с учетом объёмов продаж авто и их версий.