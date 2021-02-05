Consumer Reports назвали лучшие автомобили в США по версии владельцев

Специалисты Consumer Reports регулярно публикуют различные рейтинги, в которых называют лучшие автомобили по тем или иным критериям.

На этот раз в издании рассказали об автомобилях, которыми больше всего довольны их владельцы.

При создании рейтинга эксперты ориентировались на данные водителей о комфорте машин, их вместительности и работе электронных систем, а также удовольствии от вождения.

В общей сложности участниками опроса стали 369 тыс. американцев, которые также рассказали будут ли они в дальнейшем приобретать авто той же марки.

Так, оказалось, что больше всего своими машинами довольны владельцы моделей Tesla.

По результатам опроса эти электрокары заработали самый высокий балл, причем максимальную оценку они получили за удовлетворение от вождения, тогда как в категории цена-качество их оценка составила всего один балл.

Следующие три строчки заняли автомобили марок Lincoln, Ram и Chrysler, а в первую пятерку еще вошли Subaru.

Но последние не получили ни одной максимальной оценки из пяти категорий, а их мультимедийную систему оценили в 1 балл.

Аутсайдерами рейтинга оказались Cadillac, Nissan и Infiniti. Также в рейтинге стоит отметить и компанию Toyota, автомобили которой расположились на 10-м месте. Владельцы отметили в этих машинах отличную управляемость.