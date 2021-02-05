Компания Nissan распространила в сети тизерный видеоролик, а также рассказала, когда состоится презентация кроссовера Qashqai третьего поколения.

Согласно официальным данным, новый кроссовер Nissan Qashqai дебютирует 18 февраля 2021 года, и эта модель станет первой на европейском рынке, которая будет создана на базе платформы CMF-C.

За счет новой платформы новое поколение модели получит на 40% больше жесткость кузова, но при этом его все в сравнении с предшественником снизится на 60 кг.

Что касается моторной гаммы, то она будет представлена 1,3-литровым турбомотором, который будет работать с 12-вольтовой системой, а в качестве трансмиссий предложат вариатор.

Мощность установки в зависимости от модификации составит 140 или 160 л.с. Чуть позже для кроссовера предложат гибридную установку с 1,5-литровым ДВС и 190-сильным электродвигателем, причем обычный мотор будет выступать как генератор для подзарядки аккумуляторов.

Во внешности модели также произойдут изменения, которые затронут решетку радиатора, бамперы, а также фары.

Много изменений будет и в салоне, где предложат сразу три дисплея, среди которых 9-дюймовый экран мультимедийной системы, а также 12,3-дюймовый экран цифровой панели. В более дорогих версиях у кроссовера будет новый проекционный экран.