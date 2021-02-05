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Немецкий автомобильный концерн Daimler переименуют в Mercedes-Benz

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Концерн Daimler AG разделится и будет состоять из двух компаний с отдельными управляющими и разным советом директоров.
Немецкий автопроизводитель приступил к масштабной реструктуризации бизнеса.

В планах производителя до конца 2021 года в отдельную компанию вывести Daimler Trucks, а Daimler AG переименовать в Mercedes-Benz.

Daimler Trucks, занимающийся производством грузовиков, получит отдельное финансирование и новый офис, а с Mercedes-Benz структура коммерческого транспорта никак не будет пересекаться, при этом мажоритарный пакет акций Daimler Trucks будет разделен между инвесторами концерна Daimler AG.

Daimler mercedes-benz
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