Немецкий автомобильный концерн Daimler переименуют в Mercedes-Benz

Концерн Daimler AG разделится и будет состоять из двух компаний с отдельными управляющими и разным советом директоров.

Немецкий автопроизводитель приступил к масштабной реструктуризации бизнеса.

В планах производителя до конца 2021 года в отдельную компанию вывести Daimler Trucks, а Daimler AG переименовать в Mercedes-Benz.

Daimler Trucks, занимающийся производством грузовиков, получит отдельное финансирование и новый офис, а с Mercedes-Benz структура коммерческого транспорта никак не будет пересекаться, при этом мажоритарный пакет акций Daimler Trucks будет разделен между инвесторами концерна Daimler AG.