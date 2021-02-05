Кроссовер Renault Duster нового поколения успешно прошел краш-тесты в РФ

Renault в Тольятти провела краш-тест нового поколения российской версии Duster.

Тест проводили по внутренней методике автопроизводителя, и в результате кроссовер набрал 14,55 балла из 16 возможных.

Кроссовер разгоняли до скорости 65 км в час и били о деформируемый барьер с зоной перекрытия 40%.

Сам барьер полностью имитирует легковой автомобиль, а манекены в салоне автомобиля оснащены датчиками и маркировками.

После проведения краш-теста компания Renault рассказала о результатах. Заявлено, что все штатные системы отработали полностью, лобовое стекло осталось целым, а водительская дверь после удара легко открылась.

Стоит отметить, что новый Duster получил более жесткий кузов с усиленными стойками и цельными боковинами.

В модели будет установлено шесть подушек безопасности. Напомним, презентация нового поколения кроссовера Duster состоится 11 февраля.