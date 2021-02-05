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Россияне в 2020 году приобрели автомобилей с пробегом на 3 трлн рублей

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В России денежный объём продаж подержанных автомобилей оказался больше чем новых авто.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году на российском рынке было продано новых автомобилей на сумму 2,5 трлн рублей, а на вторичном рынке этот показатель составил 2 трлн 940 млрд рублей.

В целом сумма с продаж подержанных авто в 2020 году оказалась на 12% больше, чем в 2019 году.

Как заявил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, от общих продаж на вторичном рынке 74% пришлось на массовый сегмент, которых реализовали на сумму 2 трлн 170 млрд рублей, а остальные 26% это модели премиального сегмента.

Эксперт отметил, что увеличение суммы рынка подержанных автомобилей связано с ростом средневзвешенной цены – (+10%).

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