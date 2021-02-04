Toyota признана самой популярной автомобильной маркой в мире в 2020 году

Агентство Compare the Market подготовило рейтинг самых популярных автомобильных брендов по показателю поиска их в Интернете в 158 странах мира.

В прошлом году чаще всего пользователи искали информацию об автомобилях компании Toyota, которая возглавила рейтинги в 55 странах мира по числу запросов.

Таким образом, Toyota была признана самой популярной автомобильной маркой в мире в 2020 году.

Успеха компания, как считают специалисты, добилась благодаря расширению модельного ряда, в котором появился новый RAV4 и Yaris, водородный Mirai, а также новейший электромобиль C+pod.

А вот компания BMW резко опустилась в рейтинге и если еще в 2019 году она была лидеров в поисковиках в 118 странах, то в 2020 году она лидировала только в 34.

Но даже несмотря на это марка оказалась на втором месте. Mercedes-Benz оказался третьим в списке. Этот автопроизводитель был популярен в 15 странах мира.

Компания Kia лидирует в 7 странах, а Ford – в 5. Они оказались на четвертом и пятом месте с рейтинге. Также в рейтинге указаны: Honda и Nissan, а также Renault, Hyundai и Peugeot.