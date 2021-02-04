Тюнеры сделали закрытые колеса уникальному Rolls-Royce Джастина Бибера

По данным блогеров, Rolls-Royce Wraith для Джастина Бибера переделывало ателье West Coast Customs.

На YouTube-канале effspot появилось видео, в котором продемонстрировали самый необычный Rolls-Royce Wraith.

Роскошное купе для канадского певца переделано основательно. В частности, в тюнинг-ателье решили полностью скрыть колеса и существенно расширить кузов, чтобы можно было управлять передними колесами.

После существенных переделок Rolls-Royce Wraith стал похож на концепт-кар, который якобы парит над землей. По данным блогера, стоимость всех переделок составила 25 млн долларов.

Стоит отметить, что West Coast Customs имеет большой опыт в создании подобных автомобилей, и ранее это ателье для съемок фильма «Я робот» переделывало Audi RSQ.

