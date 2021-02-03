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«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили Lada в феврале 2021 года

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В феврале автомобили марки Lada будут предлагаться со скидками, причем эти скидки действуют не только по госпрограммам, но также и от самого автопроизводителя.
На все автомобили распространяются государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым при оформлении машины в кредит можно получить скидку в 10% от общей стоимости.

От «АвтоВАЗа» в феврале действует специальное предложение, в рамках которого можно получить выгоду до 30 тыс. рублей, если сдать старый автомобиль по программе трейд-ин.

Также особые предложения позволяют получить скидку в размере 10 тыс. рублей, если воспользоваться программой Лада Финанс, и от 30 до 40 тыс. руб. по программе Лада Лизинг.

При выборе битопливной Lada клиент получает скидку в размере 138 тыс. рублей. Стоит отметить, что все перечисленные предложения можно суммировать.

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