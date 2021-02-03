Российские автомобили Chery предложат с полноприводной системой

По данным авторитетного источника, на российском рынке кроссоверы Chery будут предлагаться с системой полного привода.

Как пишет портал «Китайские автомобили», в текущем году в России появится Tiggo 8 Pro с полным приводом.

Эта модель пока не продается в РФ, но она уже продается в Китае под названием Tiggo 8 Plus.

Источник сообщает, что российская версия кроссовера поступит в продажу с более мощными моторами и системой полного привода.

Ожидается, что в китайский кроссовер установят турбированный 254-сильный бензиновый агрегат.

Chery Tiggo 8 Plus от обычного Tiggo 8 будет отличаться не только силовой установкой, но также внешностью и размерами.

Модельный ряд Chery на российском рынке сейчас состоит из кроссоверов Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8.

Все эти «паркетники» доступны только с передним приводом. Напомним, в планах Chery до конца года на российский рынок привезти и премиальную модель CheryExeed TXL.