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Российские автомобили Chery предложат с полноприводной системой

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По данным авторитетного источника, на российском рынке кроссоверы Chery будут предлагаться с системой полного привода.
Как пишет портал «Китайские автомобили», в текущем году в России появится Tiggo 8 Pro с полным приводом.

Эта модель пока не продается в РФ, но она уже продается в Китае под названием Tiggo 8 Plus.

Источник сообщает, что российская версия кроссовера поступит в продажу с более мощными моторами и системой полного привода.

Ожидается, что в китайский кроссовер установят турбированный 254-сильный бензиновый агрегат.

Chery Tiggo 8 Plus от обычного Tiggo 8 будет отличаться не только силовой установкой, но также внешностью и размерами.

Модельный ряд Chery на российском рынке сейчас состоит из кроссоверов Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8.

Все эти «паркетники» доступны только с передним приводом. Напомним, в планах Chery до конца года на российский рынок привезти и премиальную модель CheryExeed TXL.

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