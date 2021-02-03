Составлен рейтинг самых недорогих автомобилей в России в феврале 2021 года

В начале февраля самым дешевым автомобилем стал седан Lada Granta, который в базовой комплектации можно купить за 499,9 тыс. рублей.

Эксперты портала Carsweek подготовили ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке. На начало февраля самым доступным продолжает оставаться отечественный седан Granta.

Немного дороже этой модели обойдется соплатформенный Datsun on-DO. Его пока в дилерских центрах можно купить по цене от 531 тыс. рублей.

Напомним, марка Datsun покидает российский рынок, поэтому модели этой компании сейчас распродаются.

На третьем месте расположился Datsun mi-DO со стоимостью от 554 тыс. рублей.

На последних двух местах рейтинга находится Ravon Gentra и Lada Niva Legend с ценниками от 569 тыс. и 599,9 тыс. рублей.