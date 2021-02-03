Hyundai вывел на тесты новый компактный кроссовер Hyundai AX-1

Hyundai на зимние испытания вывела свой самый маленький кроссовер, тестовый прототип которого уже тестируют в серийном кузове, но пока он прикрыт плотной камуфляжной тканью.

Про новый маленький кроссовер информации пока мало. Известно, что он будет представлен в текущем году.

Внутризаводское обозначение тестируемого прототипа AX1, но в продажу модель скорее всего поступит под другим названием.

Предположительно, Hyundai AX1 будет предлагаться с литровым мотором и роботизированной коробкой передач, а также будут доступны версии с обычной «механикой».

Hyundai AX1 разрабатывается для стран Юго-Восточной Азии, но возможно модель будет доступна и в других регионах.

Напомним, что для европейского рынка корейский автопроизводитель подготовил компактный кроссовер Bayon, его презентация должна состоятся в скором времени.

Эту модель будут предлагать с турбированными ДВС мощностью 100 и 120 л.с.