Новый электромобиль Volkswagen ID.4 выходит на мировой рынок

Volkswagen начинает продажи своего электрического кроссовера ID.4. на глобальном рынке.

В компании ранее сообщали, что в середине февраля электрокроссовер появится в продаже на глобальном рынке.

Модель в указанный период начнут предлагать в 30 европейских странах, а также на американском и китайском рынках.

В марте «живые» продажи модели начнутся в Китае и Европе, а позже кроссовер доберется и до США.

В планах автопроизводителя в 2021 году реализовать свыше ста тысяч ID.4. Две трети из этого количества планируют продать на европейском рынке, остальные в Америке и Китае.

В Европе Volkswagen ID.4 оценили от 38 450 евро, что в пересчете составляет 3,52 млн рублей.

В электрокаре в зависимости от версии установили силовой агрегат мощностью 125 или 150 л.с., а аккумуляторная батарея может быть установлена на 52 кВт/ч и 77 кВт/ч.

Позже немецкая компания выпустит «заряженную» версию электрокара.