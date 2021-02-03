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Автозавод ГАЗ запустил в производство новый бескапотный грузовик «Валдай NEXT»

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На заводе компании «ГАЗ» стартовало производство нового бескапотного грузовика «Валдай Next». Это среднетонажный грузовой автомобиль с кабиной от китайской модели Foton Ollin.

Комплектующее для кабины частично поставляются из КНР, но полная ее сварка происходит на заводе российского авторизводителя.

Новый «Валдай Next» в модельном ряду «ГАЗ» займет место между «ГАЗель Next» и «ГАЗоном Next».

Как отмечают в компании, за счет бескапотной кабины у грузовика была увеличена длина площадки для фургона и уменьшен радиус разворота.

Автозавод ГАЗ запустил в производство новый бескапотный грузовик «Валдай NEXT»

В основе «Валдай Next» лежит рама от «ГАЗона Next». От этой модели также были позаимствованы шасси и тормозная система.

Полная масса нового поколения «Валдай Next» составляет 6,7 тонны, максимальная грузоподъёмность — 3,8 тонны.

В движение новинка проводится 130-сильным турбированным ДВС с крутящим моментом 353 Нм. В паре с силовым агрегатом работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

Бескапотный грузовик в производство поступил в двух вариантах, средии которых версия с колесной базой 3310 мм и 4000 мм. Общая длина у автомобиля может быть от 4700 до 6100 мм.

Автозавод ГАЗ запустил в производство новый бескапотный грузовик «Валдай NEXT»
В базовой конфигурации «Валдай Next» есть электрообогрев зеркал, светодиодные ДХО, круиз-контроль, дисковые тормоза и системы EBD, ESP, HSA и ASR.

В качестве опции можно заказать кондиционер, обтекатель на крышу и предпусковой подогреватель дизельного ДВС.

газ ГАЗ Валдай Next
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