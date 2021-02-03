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Банк ВТБ запускает в России «подписку» на автомобили для физических лиц

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На конференции, проходившей в онлайн-формате, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ВТБ совместно с «ВТБ Лизинг» запустит для своих клиентов сервис по долгосрочной аренде автомобилей.

Новый сервис появится в первом полугодии 2021 года, и как было сказано, для клиентов ВТБ он будет на 15-20% выгоднее, чем использование каршеринга, и в полтора раза меньше, чем выплачивать кредит за автомобиль.

«ВТБ Лизинг» будет заниматься регистрацией автомобилей и оформление страховок, а также техническим обслуживанием и заменой расходников.

Для начала будут предлагать автомобили марок среднего и верхнего сегмента, причем модельный ряд будет ограничен, но в случае успешного старта сервиса число предлагаемых моделей увеличится.

ВТБ
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