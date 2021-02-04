Renault запатентовал в России новый кросс-хэтчбек Sandero Stepway

Renault в России запатентовала внешность вседорожной версии хэтчбека Sandero Stepway.

Изображения появились в базе Роспатента, где зарегистрировали промышленный образец, который уже предлагается в Европе.

Третье поколение Sandero существенно отличается от второй генерации, представленной на российском рынке. В основе европейской версии лежит новая платформа CMF-B.

Она же используется в моделях компаний Nissan. Современная тележка уже позволяет в автомобили устанавливать активные системы безопасности и моторы соответствующие строгим эконормам.

В Европе третье поколение Logan и Sandero предлагается с литровым ДВС мощностью 65, 90 и 100 л.с. Для силовых агрегатов доступна механическая коробка передач или вариатор.