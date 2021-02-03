Утилизационный сбор на автомобили в РФ увеличится к концу марта 2021 года

При этом в Минпроторге уверены, что изменение ставки утилизационного сбора никак не отразится на стоимости новых автомобилей.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на которые ссылаются СМИ, утилизационный сбор на автомобили в РФ увеличится уже к концу марта 2021 года.

Базовая ставка вырастет до 25 тыс. рублей, тогда как на авто массой 5-8 тонн ставка составит 187,5 тыс. рублей вместо нынешних 150 тыс. рублей.

Несмотря на это, повышение стоимости машин на автомобильном рынке в Минпроторге не ожидают, так как автопроизводителям, которые выпускают свои модели на российских заводах, компенсируют повышение утильсбора госсубсидиями.

Это будет частичная или полная компенсация. Отмечается, что средства, полученные в результате повышения утилизационного сбора, будут направлены на финансирование льготных кредитов на авто и других программ, разработанных для стимулирования спроса на машины.