Главная » Новости

Утилизационный сбор на автомобили в РФ увеличится к концу марта 2021 года

Опубликовано Обновлено

При этом в Минпроторге уверены, что изменение ставки утилизационного сбора никак не отразится на стоимости новых автомобилей.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на которые ссылаются СМИ, утилизационный сбор на автомобили в РФ увеличится уже к концу марта 2021 года.

Базовая ставка вырастет до 25 тыс. рублей, тогда как на авто массой 5-8 тонн ставка составит 187,5 тыс. рублей вместо нынешних 150 тыс. рублей.

Несмотря на это, повышение стоимости машин на автомобильном рынке в Минпроторге не ожидают, так как автопроизводителям, которые выпускают свои модели на российских заводах, компенсируют повышение утильсбора госсубсидиями.

Это будет частичная или полная компенсация. Отмечается, что средства, полученные в результате повышения утилизационного сбора, будут направлены на финансирование льготных кредитов на авто и других программ, разработанных для стимулирования спроса на машины.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика