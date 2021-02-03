Как выбрать подходящие шины?

Важнейшую роль для безопасности водителя и пассажиров автомашины во время движения играет выбор подходящих шин. Покрышки высокого качества, соответствующие особенностям авто и условиям их эксплуатации, обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и четкий отклик на нажатие водителем педали тормоза.

Главные параметры шин

В любом каталоге автопокрышек содержится колоссальное число позиций. Чтобы выбрать среди этого многообразия самые подходящие для своего авто шины Саратов, нужно учитывать следующие ключевые характеристики:

Тип конструкции автопокрышки. Эти изделия бывают камерными и бескамерными. Вторая разновидность в настоящее время получила наибольшее распространение.

Сезонность – во время покупки шин автомобилист отлично знает, летние покрышки ему нужны или зимние. Есть еще один вариант – всесезонная резина, – но у нее имеются существенные недостатки.

Монтажный диаметр покрышек. Он должен быть точно таким же, как диаметр дисков. Приобретая покрышки вместе с дисками, следует уточнить, диски какого диаметра можно устанавливать на свою машину.

Ширина автошины. Этот показатель может колебаться в определенных рамках, однако не должен за них заходить.

Конструктивные особенности шин

По типу конструкции шины классифицируются на радиальные и диагональные. Важнейшее различие между двумя данными типами состоит в конструкции каркаса, располагающегося под протектором и выполняющего роль скелета шины. Диагональные изделия характеризуются большим числом ограничений и изъянов. Вследствие того, что нити корда перекрещиваются, внутреннее трение возрастает, резина все время перегревается, а потому подвергается быстрому износу. Помимо того, диагональные шины являются довольно жесткими, что пагубно сказывается на управляемости и удобстве вождения. Радиальные шины характеризуются отличной эластичностью, вследствие чего хорошо гасят неровности, попадающиеся на дороге. Внутреннее трение заметно снижено, за счет чего ресурс существенно увеличен. Кроме того, радиальные шины характеризуются прекрасным сцеплением с дорожным полотном, хорошей управляемостью и высокой комфортностью движения.

Никто из изготовителей шин не предлагает изделия, подходящие для любого авто и для всех дорожных условий. Так что при подборе резины для своей машины необходимо принимать во внимание все ее особенности и условия эксплуатации.