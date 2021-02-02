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Компания Honda представила первые изображения нового HR-V

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До презентации кроссовера Honda HR-V осталось совсем немного, поэтому японский автопроизводитель начинает постепенно раскрывать подробности про свой кроссовер.
В сети были опубликованы тизерные изображения интерьера и экстерьера нового поколения HR-V. В частности была показана задняя часть автомобиля.

На фото можно увидеть рельефную дверь багажника, заваленную заднюю стойку и спойлер в верхней части двери.

Компания Honda представила первые изображения нового HR-V
Помимо этого можно рассмотреть шильдик e:HEV указывающий на гибридную версию. В салоне, судя по тизерным изображениям, появится большой экран мультимедийной системы, которая получит поддержку мобильной платформы Apple CarPlay.

Компания Honda представила первые изображения нового HR-V

На фото также видны шайбы управления климатической установкой небольшой динамик установленный в двери.

Honda HR-V будет представлен в Японии, где этот кроссовер предлагается под названием Vezen.

Компания Honda представила первые изображения нового HR-V

Позже состоится презентация глобальной версии популярного в мире кроссовера. На российском рынке новое поколение HR-V ожидать не стоит, тем более что Honda собирается покинуть российский рынок.

В планах автопроизводителя на нашем рынке прекратить продажи легковых авто в течение 2022 года.

Компания Honda представила первые изображения нового HR-V Компания Honda представила первые изображения нового HR-V

honda Honda HR-V
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