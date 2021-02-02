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Раскрыта цветовая гамма гражданского седана Aurus Senat

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Гражданская версия седана Aurus Senat будет предлагаться в шести цветах, о чем заявил автопроизводитель на официальной страничке Instagram.
Клиенты смогут заказать премиальный седан в черном, темно-синем, графитовом, белом перламутре и кофейном цвете.

Напомним, Aurus скоро начнет отправлять своим клиентам седаны Senat, которые комплектуются гибридным 4,4-литровым V8 мощностью 600 л.с.

В паре с гибридной силовой установкой работает исключительно девятиступенчатый «автомат», привод у премиального седана только полный.

Гражданские седаны планируют отправить клиентам в мае текущего года.

 

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Публикация от AURUS Russia (@aurus_russia)

Aurus Aurus Senat‍
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