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«УАЗ» и «АвтоВАЗ» могут утратить статус «национального автопрома» в 2021 году

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О том что отечественные автомобили Lada в дальнейшем будут производиться на платформе, разработанной зарубежными партнерами стало известно уже давно.

В начале текущего года эта информация была подтверждена официально. Представителем французского автопроизводителя было сказано, что в будущем все автомобили Lada перейдут на платформу CMF-B.

Помимо этой информации стало известно, что проект «Русского Прадо» заморожен на неопределенный срок.

Как пишет портал 74.ru, вся эта информация указывает, что скоро российский автопром перестанет существовать как отечественный.

От моделей, которые были разработаны нашими специалистами, ничего не останется, и они станут историей.

«По сути, мы видим продолжение истории, завязавшейся на рубеже веков и в «нулевые» годы 21-го века: тогда конвейеры окончательно покинули «Москвич», «Волга», украинская «Таврия» и представительские ЗИЛы» — пишет 74.ru.

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