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Россияне стали реже покупать Luxury-автомобили в 2020 году

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Об этом свидетельствует статистика, опубликованная агентством «Автостат».

По данным аналитиков, россияне стали реже покупать Luxury-автомобили в 2020 году, так как продажи таких авто просели на 15 процентов.

Объемы реализации таких машин за прошлый год составили 1 114 экземпляров. Отмечается, что отрицательная динамика по этому сегменту оказалась выше, чем в целом по автомобильному рынку.

Как и ранее лидирует на первичном рынке модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, которая за 2020 год заняла 35% доли в сегменте.

Таких автомобилей было продано 387 экземпляров. На втором месте по продажам оказались модели марки Bentley (299 ед.), а следом оказались Rolls-Royce (199 ед.), Lamborghini (139 ед.), Maserati (52 ед.), Ferrari (29 ед.) и Aston Martin (9 ед.).

Лидерами по продажам новых люксовых машин по-прежнему остаются Москва и область, а также Санкт-Петербург.

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