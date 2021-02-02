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В России автомобили бренда Kia подорожали на 10-200 тысяч рублей

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На российском рынке автопроизводители продолжают повышать стоимость своих автомобилей.
Компания Kia и вовсе отличилась изменив цены на свои машины в большую сторону уже во второй раз в этом году.

С 1 февраля стали дороже почти все модели компании, за исключением Picanto и Stinger, которые скоро получат обновление.

В России автомобили бренда Kia подорожали на 10-200 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Так, на минимальные 10 тыс. рублей подорожали KIA Rio и Rio X, а вот кроссоверы бренда прибавили еще больше.

Например, кроссовер Sorento продается по цене на 100 тыс. рублей дороже и его минимальная стоимость составляет 2 299 000 рублей.

Внедорожник Mohave обойдется на 150 тыс. рублей дороже. Он в дилерских центрах продается по цене от 3 499 900 рублей.

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