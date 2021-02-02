Volkswagen сняла с производства свой самый маленький седан Ameo

Немецкая компания с 2016 года осуществляла выпуск седана Ameo на территории Индии, но недавно стало известно, что этот автомобиль сняли с производства.

Модель Ameo была самым маленьким седаном в модельном ряду компании, который был разработан специально для индийского рынка.

Его выпускали с 2016 года, но как сообщается, он не оправдал ожиданий Volkswagen, поэтому и было принято решение отказаться от модели.

В Индии этот автомобиль оказался не особо востребован, да и к тому же недавно в стране начали действовать новые экологические нормы, под которые дорабатывать седан автопроизводитель считает нецелесообразно.

Небольшой седан создали на платформе от хэтчбека Polo, а его длина не превысила четырех метров. В движение автомобиль приводился бензиновыми и дизельными установками до 1,5 литра.

Бензиновые двигатели комплектовали 5-скорстной механикой, а дизельный агрегат работает в паре с 7-скоростным роботом.