В РФ китайский бренд Haval отзовет более 16 тысяч кроссоверов из-за риска возгорания

Китайский автопроизводитель Haval отзывает в России кроссоверы Haval F7 и F7x, выпущенные с мая 2019 по январь 2021 года.

Росстандарт уже согласовал отзывную кампанию, в рамках которой кроссоверы будут направлены в сервисные центы для устранения существенного недостатка.

Отзыв организован из-за «нарушения герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при их транспортировке».

В Росстандарте владельцам Haval F7 и F7x посоветовали ограничить эксплуатацию автомобилей до устранения всех неполадок.

На сервис отзывают 16 075 кроссоверов Haval F7 и F7x, выпущенных с мая 2019 года по январь 2021 года.

В сервисных центрах будут менять топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром.