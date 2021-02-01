Главная » Новости

В РФ китайский бренд Haval отзовет более 16 тысяч кроссоверов из-за риска возгорания

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Китайский автопроизводитель Haval отзывает в России кроссоверы Haval F7 и F7x, выпущенные с мая 2019 по январь 2021 года.
Росстандарт уже согласовал отзывную кампанию, в рамках которой кроссоверы будут направлены в сервисные центы для устранения существенного недостатка.

Отзыв организован из-за «нарушения герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при их транспортировке».

В Росстандарте владельцам Haval F7 и F7x посоветовали ограничить эксплуатацию автомобилей до устранения всех неполадок.

На сервис отзывают 16 075 кроссоверов Haval F7 и F7x, выпущенных с мая 2019 года по январь 2021 года.

В сервисных центрах будут менять топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром.

haval Haval F7 Haval F7x
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика