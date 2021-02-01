Mitsubishi обновила кроссовер Eclipse Cross для российского авторынка

Осенью прошлого года японская компания Mitsubishi обновляла кроссовер Eclipse Cross, когда он получил узкие дневные ходовые огни и сложную головную оптику.

Изменения Eclipse Cross пошли на пользу, так как модель стала более привлекательной и современной. Скоро рестайлинговый Eclipse Cross появится и на российском рынке.

Российский офис Mitsubishi объявил цены на Mitsubishi Eclipse Cross 2021-го модельного года. Кроссовер на российском рынке будет предлагаться по цене от 2 379 000 рублей и это за версию с новым турбированным мотором мощностью 150 л.с. и передним приводом.

Не зависимо от выбранной комплектации Eclipse Cross будет доступен с вариатором.

Полный привод положен только самой дорогой версии — Ultimate. Ее стоимость составляет 2 719 000 рублей.

Уже в базовой версии кроссовера устанавливается девять подушек безопасности, 18-дюймовые колесные диски, подогрев рулевого колеса, лобового стекла и всех сидений.

Также в базовой версии установлено шесть динамиков, климат-контроль и датчики дождя и света.