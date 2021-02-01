Стартовали российские продажи новой спецсерии KIA Sportage Black Edition

Российский офис компании Kia объявил о старте продаж кроссовера Sportage в новой комплектации Black Edition. Это ограниченная версия, которую можно приобрести по цене от 2 124 900 руб.

Kia Sportage Black Edition в дилерских центрах доступна в двух версиях с 2,0 и 2,4-литровыми моторами.

Отличить «черную» спецверсию можно будет по окошенным в черный глянцевый цвет дверным ручкам, радиаторной решетке, молдингам и рейлингам.

В салоне Black Edition натуральной кожей обшили сиденья, рулевое колесо и селектор трансмиссии. Также в особой комплектации установили светодиодную подсветку салона и панорамную крышу.

Kia Sportage Black Edition получил систему бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль и мультимедийную систему с сервисами от «Яндекса».

Новинка с 2,0-литровым ДВС предлагается по цене от 2 124 900 рублей, а модификация с 2,4-литровым силовым агрегатом стоит 2 234 900 рублей.