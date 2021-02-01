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Стартовали российские продажи новой спецсерии KIA Sportage Black Edition

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Российский офис компании Kia объявил о старте продаж кроссовера Sportage в новой комплектации Black Edition. Это ограниченная версия, которую можно приобрести по цене от 2 124 900 руб.
Kia Sportage Black Edition в дилерских центрах доступна в двух версиях с 2,0 и 2,4-литровыми моторами.

Отличить «черную» спецверсию можно будет по окошенным в черный глянцевый цвет дверным ручкам, радиаторной решетке, молдингам и рейлингам.

Стартовали российские продажи новой спецсерии KIA Sportage Black Edition

В салоне Black Edition натуральной кожей обшили сиденья, рулевое колесо и селектор трансмиссии. Также в особой комплектации установили светодиодную подсветку салона и панорамную крышу.

Kia Sportage Black Edition получил систему бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль и мультимедийную систему с сервисами от «Яндекса».

Новинка с 2,0-литровым ДВС предлагается по цене от 2 124 900 рублей, а модификация с 2,4-литровым силовым агрегатом стоит 2 234 900 рублей.

Стартовали российские продажи новой спецсерии KIA Sportage Black Edition Стартовали российские продажи новой спецсерии KIA Sportage Black Edition Стартовали российские продажи новой спецсерии KIA Sportage Black Edition Стартовали российские продажи новой спецсерии KIA Sportage Black Edition

kia KIA Sportage Black Edition
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