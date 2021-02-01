Глава бренда Jeep пообещал новому Grand Cherokee «выдающуюся» проходимость

Новое поколение легендарного внедорожника получит «выдающуюся» проходимость и отличные динамически характеристики.

Об этом заявил руководитель американской компании Jeep. По его словам, новый Grand Cherokee за счет гибридной силовой установки будет потреблять незначительное количество топлива.

Новый Grand Cherokee станет еще одной гибридной моделью компании. В 2021 году на рынке появится стандартная версия пятиместного внедорожника, а в начале следующего года будет выпущена гибридная версия модели с индексом 4xe.

Глава марки Jeep Кристиан Менье заявил, что новый Grand Cherokee не получит дизельную версию.

Вместо нее компания выпустит гибридную версию с хорошими динамическими характеристиками.

Еще Grand Cherokee получит удлиненную версию с тремя рядами кресел, она появится в третьем квартале 2021 года.