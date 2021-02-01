На «АвтоВАЗе» собрали девять экземпляров обновленных Lada Vesta

Сборку прототипов производили на заводе «Lada Ижевск». Как сообщает источник, было собрано девять обновленных Lada Vesta и все они уже отправлены на тестирование в Тольятти.

Как пишет AvtoVAZ News, компания «АвтоВАЗ» собрала три седана, пять универсалов и одну кросс-версию универсала.

Обновлённая Lada Vesta получит большое количество изменений, и уже известно, что появится светодиодная оптика и новые карты дверей.

Ожидается, что у Renault Arkana для «Весты» позаимствуют блок климата и мультимедийную систему с вертикальным расположение дисплея.

В моторной гамме Vesta FL изменений не ожидается. Семейство будет предлагаться с 1,6 и 1,8-литровыми ДВС.

Полноценное производство рестайлинговой версии Vesta должно начаться до конца текущего года, а продажи должны стартовать в конце 2021 или начале следующего года.