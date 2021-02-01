В КНР начали продажи электромобиля в 1,5 раза дешевле седана Lada Granta

Changan в Китае начала продажи удешевленной версии электрокара BenBen E-Star. Новую версию в дилерских центрах предлагают приобрести в эквиваленте за 350 тыс. рублей, что значительно дешевле чем российская Lada Granta.

Китайский автопроизводитель новую комплектацию сделал максимально простой, к тому же она лишилась всех особенностей стандартного BenBen E-Star.

Так, упрощённая версия лишилась светодиодной оптики, кондиционера, подушек безопасности и даже элеткрорегулировок боковых зеркал.

В салоне убрали мультимедийный экран и упростили панель приборов.

В движение BenBen E-Star National Edition приводится электрическим мотором мощностью 41 л.с. Аккумулятор новинки обеспечивает «зеленому» ей запас хода в 150 км.

В Changan отметили, что самый бюджетный вариант BenBen E-Star будет выпущен ограниченным тиражом, но сколько единиц поступит в продажу не сообщается.

Стоит отметить, что обычная версия BenBen E-Star в Китае предлагается за 468 тыс. рублей, но в ней уже значительно больше опций, мощнее двигатель и аккумулятор.