С 1 июня 2021 года МВД в России запретит водителям ездить на летней резине зимой

В России с 1 июня будет расширен список условий, при которых автовладельцу запретят эксплуатировать автомобиль на дорогах общего назначения.

С начала лета нельзя будет управлять автомобилем, если у него в летний период установлены зимние покрышки, а зимой летние.

Также с 1 июня запретят ездить на машине, если не на всех колесах установлена зимняя «резина», или ее размер для конкретной модели не предусмотрен автопроизводителем.

По новым правилам особое внимание будут уделять ремням безопасности, они должны быть полностью исправными, а сами лямки не иметь видимых разрывов.

Изменения коснутся и газовых баллонов битопливных автомобилей. Владельцы таких машин обязаны иметь заводской паспорт на каждый баллон, причем на них должны быть различимы серийный номер и все обозначения.

При смене баллона автовладелец вынужден будет обращаться в ведомство для оформления документов на новое газобаллонное оборудование.