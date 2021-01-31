Глава Tesla Илон Маск рассказал о планах выпустить новый минивэн

В модельной линейке американского бренда может появиться минивэн, о чем рассказал сам глава Tesla.

По его словам, в скором времени планируется расширение модельного ряда, в том числе рассматривается возможность создания полностью электрического минивэна.

Отмечается, что минивэн смогут выпустить только тогда, когда это позволят объемы поставок аккумуляторов.

Глава Tesla Илон Маск говорит, что запуск новой модели будет напрямую зависеть именно от объемов батарей, тогда как создать рабочий прототип не составит никакого труда.

Еще было сказано, что выпуск грузовиков Semi задерживается именно по этой причине.

Между тем, в Tesla готовят массовый электромобиль, который будет относится к субкомпактному сегменту, а выпускать его планируют для Европы и Китая.