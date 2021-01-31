Российские аналитики рассказали о продажах новых электромобилей за прошлый год.

Как сообщили специалисты «Автостат», продажи новых электромобилей увеличились на 95% в России в 2020 году, когда было реализовано 687 экземпляров.

Лидером первичного авторынка остается Nissan Leaf. Владельцами такого авто в 2020 году стали 144 россиянина. Объёмы продаж модели выросли на 10%.

Второй результат показал кроссовер Audi E-Tron с показателем 134 ед. При этом стоит отметить, что он вышел на рынок в июле и сразу же оказался на втором месте среди продаваемых электромобилей в нашей стране. В тройку лидеров входит Tesla Model 3.

Его продажи составили 110 единиц, а это в 5 раз больше, чем годом ранее. В первую пятерку еще вошли Porsche Taycan (91 ед.) и Tesla Model X (81 ед.).

Также россияне покупали такие электрокары: Jaguar I-Pace (72 ед.) Tesla Model S (25 ед.), Hyundai Ioniq (7 ед.), Hyundai Kona (5 ед.), Tesla Model Y (5 ед.), JAC iEV7S (3 ед.), Mercedes-Benz EQC (3 ед.), Peugeot Ion (3 ед.), Renault Twizy (3 ед.), Chevrolet Bolt (1 ед.).