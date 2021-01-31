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Перечислены десять самых невостребованных в России кроссоверов

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Среди кроссоверов, которые не стали популярными на российском рынке, есть немало китайских моделей.
Рейтинг, в котором перечислили десять невостребованных в России кроссоверов, подготовила «Российская газета».

Основой для рейтинга стали данные по продажам моделей на рынке. Так, в антирейтинге на последнем месте оказался кроссовер Changan CS75, который в 2020 году был реализован в количестве всего 186 экземпляров.

Впрочем, этот автомобиль прекращают продавать в цене, а последние экземпляры распродают по цене от 1,3 до 1,5 млн рублей. Две модели марки Jeep оказались на 9 и 8 месте списка.

Речь идет о Cherokee и Renegade, которые были проданы в количестве 150 и 136 штук за прошлый год. Далее в списке числятся два кроссовера китайского происхождения и это Foton Sauvana, а также Zotye T600.

Эти автомобили разошлись тиражом в количестве 122 и 134 ед. Также в опубликованном антирейтинге оказались: Opel Grandland X (117 ед.), Lifan X50 (90 ед.), Chery Tiggo 5 (88 ед), электрический Jaguar I-Pace (72 ед.) и Zotye Coupa (36 ед.).

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