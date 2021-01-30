В России автомобилистов ждут новые запреты, которые планируется ввести с 1 июня 2021 года.

О новых запретах со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает агентство «ТАСС». Согласно этой информации, российским автоводителям запретят кататься на летней резине зимой, а летом на зимней резине.

Этот запрет хотят ввести с 1 июня этого года. В новых правилах говорится, что эксплуатация автомобиля будет запрещена в случае, когда зимние шины установлены не на всех колесах.

Кроме этого, на машинах должны быть установлены колеса того размера, который предусматривает производитель.

Среди других изменений отмечается и замок ремня безопасности, который должен фиксировать язычок лямки и после нажатия на кнопку замок должен выбрасывать его, при этом сама лямка в катушку должна втягиваться и вытягиваться.

Изменения коснутся и биотопливных авто, в которых на каждый баллон должна быть соответствующая документация.

К тому же на каждом баллоне обязательно должны быть читаемыми серийный номер и обозначение.

В случае замены оборудования, например, во время ремонта, сведения об этом должны быть поданы в соответствующие организации.

Ну и наконец еще одним нововведением становится запрет на использование транспортного средства в случае, если в нем неисправна система вызова экстренных оперативных служб.