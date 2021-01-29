Необходимость продажи автомобиля по частям часто может поставить в тупик. Но на самом деле в этом нет ничего сложного, если знать некоторые нюансы.

В каких случаях авто продают по частям

Чаще всего необходимость такой продажи возникает, если ремонт становится нерентабельным (обычно после ДТП) или машина не подлежит ремонту вовсе. Но бывают случаи, когда работоспособный автомобиль продают по частям при неразрешимых юридических сложностях или из-за его несоответствия экологическим стандартам.

Что нужно знать для успешной продажи

Можно продавать автомобиль на запчасти целиком, но в этом случае сумма, полученная на руки, будет в 2-3 раза ниже, чем от продажи по частям. Легче всего продать кузов, двигатель, стекла, резину, элементы ходовой части.

Продажа двигателя

Чаще всего в этом возникает необходимость в результате несоблюдения правил эксплуатации, разрушения свечей зажигания или обрыва приводных ремней.

Перед тем как продать двигатель с машины (если он в рабочем состоянии), обязательно нужно получить особый сертификат в ГИБДД о высвободившемся силовом агрегате. Без такого документа продавать двигатель не только не выгодно, но и рискованно с юридической точки зрения. Если автомобиль на запчасти продается целиком, его также необходимо снять с учета.

Куда обратиться для продажи

Существует множество компаний, предлагающих выкуп автозапчастей по вполне приличным ценам. Обращение к ним сэкономит время и нервы, а также избавит от риска столкнуться с мошенниками. Всегда стоит выбирать компанию с проверенной репутацией, например Domino Auto.

Компания предлагает услуги по выкупу абсолютно всех частей автомобиля – независимо от его состояния и степени ликвидности. Здесь принимают не только части легковых автомобилей, но и грузового транспорта, и даже спецтехники. Сотрудничество с Domino Auto обладает рядом преимуществ:

Выкуп осуществляется в день обращения.

При продаже двигателя компания поможет с юридической стороной вопроса – исчезнет необходимость самостоятельно везти двигатель на осмотр, к тому же будет применена ускоренная процедура оформления сертификата.

Представитель компании приедет в любую точку Москвы и области, чтобы забрать запчасти, и осуществит расчет наличными прямо на месте.

Domino Auto имеет большой опыт работы в сфере выкупа автозапчастей и дорожит своей репутацией. При сотрудничестве с компанией можно не только рассчитывать на справедливые цены, но и быть уверенным в надежности сделки.