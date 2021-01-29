Срок эксплуатации турбокомпрессора, как правило, равен сроку службы мотора, но на практике он зачастую оказывается значительно короче. После поломки турбокомпрессора его можно в целях экономии не менять на новый, а отремонтировать.

Мелкий ремонт

Выход турбокомпрессора из строя может быть вызван самыми разными причинами. Для их установления необходимо в каждом конкретном случае проводить диагностику с применением специального оборудования. При износе втулок, прокладок, колец и тому подобных небольших элементов производится мелкий ремонт турбокомпрессоров. В таком случае все элементы заменяются с использованием ремонтного комплекта. Замена вала с крыльчаткой, находящегося в хорошем состоянии, не выполняется. В ходе мелкого ремонта осуществляются следующие операции:

с турбокомпрессора снимается корпус;

разбираются все механизмы;

элементы турбокомпрессора подвергаются обработке в очистительной камере путем снятия с них специальными химическими средствами пригоревшего масла, нагара, ржавчины, сажи и иных загрязнений;

выполняется обработка всех поверхностей корпуса абразивным порошком с применением спецоборудования;

корпус и элементы турбокомпрессора еще раз промывают в химическом растворе;

при помощи спецоборудования производится балансировка ротора;

выполняется сборка сердцевины турбокомпрессора;

осуществляет полная сборка турбокомпрессора с его последующей проверкой.

Капитальный ремонт

При сильном износе вала и крыльчатки турбокомпрессора требуется проведение капитального ремонта. Последовательность и состав производимых при этом работ не имеет отличий от мелкого ремонта, разница заключается лишь в замене изношенных вала и крыльчатки. Если турбокомпрессор был восстановлен качественно, то он работает не хуже нового, а разница в длительности службы между новым и отремонтированным турбокомпрессором несущественна или даже полностью отсутствует. В основном это зависит от стиля вождения автовладельца и от качества техобслуживания машины.

Для увеличения срока эксплуатации турбокомпрессора нужно регулярно производить тщательное техническое обслуживание автомобиля, своевременно выполнять замену старого моторного масла, вовремя осуществлять замену масляного и воздушного фильтров, избегать использования непроверенных присадок, а также неукоснительно следовать рекомендациям, которые даны производителем автомашины.