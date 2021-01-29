Nissan назвал дату премьеры кроссовера Pathfinder нового поколения

Компания Nissan готовится к презентации нового поколения своего кроссовера, а анонсируя его премьеру она опубликовала первый короткий видеоролик.

В сообщении также указана дата премьеры автомобиля – 4 февраля. Стоит отметить, что этот автомобиль будет представлен и на российском рынке.

В отличие от предшественника, кроссовер будет иметь измененную внешность с дизайном напоминающим кроссовер X-Trail.

Немало изменений произойдет и в салоне, где, в том числе появится и новая мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Достоверной информации про моторную гамму пока нет. Есть предположение, что одним из двигателей будет новый VC-Turbo объёмом два литра, который получит мощность не менее 250 л.с. Возможно для модели предложат и прежний 288-сильный ДВС объёмом 3,5 литра.