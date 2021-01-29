Volkswagen построил и запустил завод по переработке аккумуляторов

Немецкий автопроизводитель построил на территории Германии новый завод, на котором будет осуществляться переработка аккумуляторов.

В частности, этим занялась компания Volkswagen Group Components, входящая в состав концерна.

Переработка аккумуляторов уже запущена на предприятии, но пока происходит в тестовом режиме. На данном этапе завод перерабатывает порядка 3,6 тыс. аккумуляторов, а это около 1 5000 тонн.

При реализации проекта главной задачей было использовать инновационный цикл, позволяющий минимизировать уровень выбросов вредных веществ в атмосферу.

На предприятии работают с литий-ионными ячейками от автомобилей, созданных на базе платформ MEB и PPE.

Также будут перерабатываться батареи от гибридных моделей концерна. Как рассказали в компании для начала батареи разряжают и разбирают, а затем элементы перемалывают в гранулы, что позволяет после сушки получать вторично переработанный пластик, медь и алюминий.

Кроме этого, в ходе переработки получается «черный порошок» с содержанием никеля, марганца, кобальта, графита, а также лития.