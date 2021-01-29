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Opel анонсировал выход нового Opel Crossland в РФ в первом квартале 2021 года

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Компания Opel на российский рынок намерена вывести новый кроссовер Opel Crossland.
Недавно российский офис компании анонсировал официальный старт продаж новинки, сообщив, что у дилеров модель появится в первом квартале этого года.

Более точные сроки будут озвучены позднее. Впрочем, Opel Crossland постепенно выходит и на рынки европейских стран.

О стоимости и комплектациях автомобиля информация не раскрывается. Между тем недавно кроссовер получил обновление. Opel Crossland после рестайлинга стал очень сильно похож на новое поколение Mokka.

Эта модель выполнена в новом стиле компании — Opel Vizor.
С обновлением «паркетник» получил новую версию GS Line+ с двухцветным кузовом, 17-дюймовыми колесными дисками, светодиодной оптикой и спортивным исполнением салона.

Opel Crossland после обновления получил новые элементы передней подвески и перенастроенное рулевое управление.

Моторная гамма кроссовера осталась без изменений. Так в ней по-прежнему будет предлагаться 1,2-литровый 82-сильный бензиновый агрегат, а также 1,2-литровый турбодвигатель мощностью 108 и 130 л.с. в зависимости от версии.

Коробка передач для кроссовера будет доступна шестиступенчатая механическая или 6-диаппазонный «автомат».

Напомним, в России марка Opel представлена только двумя моделями: кроссовером Grandland X и микроавтобусом Zafira Life.

opel Opel Crossland
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