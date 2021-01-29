Как выбрать мойку высокого давления для себя?

С помощью мойки высокого давления решаются разные задачи. Помимо автомобиля, только что проехавшего по грязи, она позволяет быстро и эффективно вымыть подсобное помещение, двор загородного дома или гараж. В некоторых случаях данное устройство используется для проведения работ в саду и очистки ковров.

Устройство агрегата

Чтобы купить мойку высокого давления, которая более всего подходит для себя, нужно иметь представление об особенностях ее конструкции. Это сложный агрегат, состоящий из корпуса, кабеля, помпы для подачи воды, мотора и шланга, на один конец которого надеваются сменные моющие насадки. Важнейшая часть мойки – мотор. Именно от его качества и мощности зависят возможности этого аппарата. Одни модели моек высокого давления оснащаются электрическими двигателями, другие – бензомоторами. При покупке агрегатов первого типа необходимо убедиться в наличии у электрического двигателя защиты от скачков напряжения, иначе он может быстро выйти из строя. Напор воды обеспечивается помпой. С помощью этого элемента вода под высоким давлением подается в шланг, заканчивающийся пистолетом с насадкой, которая изменяет интенсивность и направление потока таким образом, чтобы он в максимальной степени соответствовал характеру решаемых задач.

Важнейшие критерии выбора

Различия между моделями моек высокого давления касаются следующих характеристик, которые надо учитывать при выборе:

Расход воды. У большинства моек высокого давления, рассчитанных на использование в домашних условиях, он равен 600 л в час.

Набор насадок для решения разных задач. Чем он больше, тем лучше.

Длина шланга. От нее непосредственно зависит удобство эксплуатации мойки. Если шланг слишком короткий, то можно купить удлинитель.

Давление воды. Чем оно больше, тем качественнее мытье.

Возможность забора воды. Если доступ к водопроводу отсутствует, обойтись без этой функции нельзя.

Способ поступления моющего средства. Оно может подаваться при помощи пенного сопла или встроенного шланга. Еще один вариант – сосуд с моющим средством, под который должно быть предусмотрено посадочное место.

Материал, из которого сделан корпус насоса. Преимущества пластмассы заключаются в дешевизне и неподверженности ржавчине, но она не обладает достаточной прочностью. Корпуса из алюминия и латуни стоят дороже, однако имеют высокую надежность.

Чтобы исключить дополнительные риски при выборе мойки высокого давления, надо ориентироваться в основном на ее бренд, а не на стоимость. Функциональность и качество этого изделия зависят именно от торговой марки.